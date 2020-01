L’enorme differenza tra le occasioni create dalla Fiorentina e quelle del Genoa

In tanto ne hanno parlato, e alla fine sembra esserci un comune denominatore riguardo alla partita di ieri: il Genoa avrebbe meritato la vittoria. Una logica conseguenza del fatto che il migliore in campo della Fiorentina è stato Dragowski, con quattro parate superlative. Eppure la squadra di Nicola non ha assediato la porta viola, e anche quella di Iachini si è fatta vedere in avanti. Con una differenza: le iniziative della Fiorentina sono state molto meno nitide di quelle del Genoa. Spieghiamoci meglio: tiro di Chiesa sull’esterno della rete, conclusione dello stesso lenta e sul fondo, poi ancora lui con un tiro deviato e smanacciato da Perin ma che sarebbe finito sul fondo. E poi la botta centrale di Eysseric, il tentativo al volo sbilenco di Cutrone… insomma, tolta la traversa piena di Milenkovic, la Fiorentina non ha mai dato l’impressione di poter davvero segnare. Al contrario di un Genoa che, quelle poche volte che si è fatto vedere soprattutto nel finale, ha sempre centrato lo specchio della porta chiamando Dragowski agli straordinari. Cosa significa tutto questo? Che forse a volte alla Fiorentina mancano le idee, soprattutto con l’assenza di giocatori chiave. E se non riesce l’azione perfetta come nelle reti di Napoli o contro l’Atalanta, la questione si fa difficile. Un aspetto di cui Iachini probabilmente si è accorto e che proverà a correggere. A partire da Mercoledì, e magari con qualche aiuto dal mercato.