Alla ricerca di due esterni offensivi, la Fiorentina ha pensato anche al Jesus Corona, esterno classe ’93 con contratto in scadenza al 2022. Il suo prezzo è destinato a scendere dalle richieste iniziali del Porto: secondo il portale Record però, El Tecatito è stato offerto anche ad una big di Spagna come l’Atletico Madrid. Ad oggi per la Fiorentina il messicano non è il principale obiettivo.