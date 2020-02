L’entusiasmo di Pietro Barone: “Stanotte non ho dormito. Ho pensato alla prova di Lirola e all’esordio di Duncan”

Pietro Barone, figlio del direttore generale della Fiorentina Joe, ha esultato su Twitter per la bella vittoria della Viola a Marassi contro la Sampdoria. Questo il suo tweet: “Non ho dormito. Ho pensato a come ha giocato Lirola. Anche l’esordio di Duncan“. Evidente il suo entusiasmo e la passione con cui segue la Fiorentina, ingredienti che gli sono stati inevitabilmente trasmessi da babbo Joe, uno dei più acclamati dal pubblico viola.

L’esordio* Scusatemi, parlo Siciliano.. Non è un dialetto però 😜 — Pietro Barone (@PietroBarone18) February 17, 2020