“L’erba del vicino è sempre più verde”. Commisso, non sei invidioso?

“L’erba del vicino è sempre più verde“. La Repubblica utilizza questo proverbio per raccontare la dicotomia Commisso–Friedkin, nella speranza che l’ingaggio di Mourinho da parte della Roma risveglia qualcosa nella proprietà della Fiorentina. Il presidente viola accetterà che un altro americano possa mangiargli così in testa?

La Repubblica non invoca nomi di allenatori top, che sono francamente irraggiungibili, ma spera che il mercato dei calciatori possa compensare. Il parco giocatori non è soltanto da aggiustare, ma pesantemente da rivoluzionare. La Fiorentina arriva alla sfida con la Lazio da sfavorita e senza motivazioni maggiori rispetto ai biancocelesti, ancora in lotta per la Champions League.