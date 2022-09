L’errore di Jovic che non ha fatto cambiare idea ad Italiano. I principi dell’allenatore restano intatti

Sabato scorso contro la Juventus, è stato fischiato il primo rigore stagionale a favore della Fiorentina. Sul dischetto si è presentato Luka Jovic che però non ha trasformato in gol questa grande opportunità per i viola, complici anche Perin e il palo della porta difesa dal portiere bianconero.

Un errore questo che però non ha fatto cambiare idee di fondo a Vincenzo Italiano: “Abbiamo tre-quattro giocatori che a fine allenamento provano le conclusioni. Jovic è uno di questi. Resta il principio che lo tira chi se la sente. Non è giusto massacrare chi sbaglia il rigore, anzi mi auguro di averne ancora molti”. Questo è quello che ha detto in proposito l’allenatore viola.

Tre di questi quattro sono proprio Jovic e poi Gonzalez e Biraghi, che quindi potrebbero alternarsi nel corso di questa stagione, a seconda della giornata.