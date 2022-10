L’estate delle occasioni perse vicino casa? Su Vicario e Parisi ora piombano in tanti (e con tanti soldi)

Non sono mistero i grandi apprezzamenti da parte della Fiorentina per Guglielmo Vicario e Fabiano Parisi, portiere e terzino sinistro dell’Empoli, club col quale la società viola ha avuto regolarmente sfortuna in sede di mercato. Raramente le pescate sulla via della FiPiLi hanno regalato giocatori importanti, finiti più facilmente a Napoli: sui due su citati la Fiorentina aveva provato a intervenire ma i costi e i tempi hanno rappresentato ostacoli insormontabili. Meglio il prestito di Gollini ai 10-12 milioni chiesti per Vicario, meglio la negazione di Zurkowski come ripicca per le pretese su Parisi. Così ha agito la squadra mercato viola e ora potrebbe essere troppo tardi perché su entrambi ci sono gli occhi di Juve e Lazio, secondo il Tirreno, club in grado di offrire da un lato soldi, dall’altro prospettive tecniche di un certo livello. Per la Fiorentina potrebbe rivelarsi a posteriori l’estate delle occasioni perse.