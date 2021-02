L’ex Fiorentina Cutrone fa il suo esordio e il Valencia segna

Esordio assoluto in Spagna per l’ex attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone con la maglia del Valencia. La squadra di Javi Garcia questo pomeriggio giocava contro l’Athletic Bilbao al San Mames e si trovava sotto di un gol per l’autorete di Sanmartin nel primo tempo. Al 65′ l’ingresso in campo di Cutrone e pochi istanti dopo il gol del pareggio del Valencia con Gabriel. L’ex viola ha avuto anche una buona occasione sul suo destro dal limite dell’area, palla però sbucciata e raccolta agilmente dalla difesa avversaria.

0 0 vote Article Rating