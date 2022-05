L’ex preparatore atletico del Basilea: “Cabral viene da un campionato inferiore, ma in lui ho visto una mentalità vincente. Vi racconto cosa gli manca”

Nacho Torreño, ex preparatore atletico della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno del momento infelice in maglia viola di Arthur Cabral, dato che i due si erano incontrati in Svizzera. Sentite cosa ne pensa sull’attaccante brasiliano:

“Ho conosciuto Cabral al Basilea e mi è apparso come un ragazzo dalla mentalità vincente. E’ fortissimo nel gioco aereo, di testa, ma possiede anche un gran fisico; il suo tiro da fuori è potentissimo. Non si direbbe un giocatore brasiliano perché ha è carente tecnicamente, però intravedo ampi margini di miglioramento“.

E ancora: “Quando arrivò in Svizzera dal Brasile aveva delle importanti mancanze tattiche, ma su questo Italiano ci può lavorare. Non dimentichiamoci poi che il livello del campionato svizzero è medio, basso in confronto alla Serie A”.