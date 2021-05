L’idea Sensi per la mediana della Fiorentina. Pronti diversi addii in difesa, piacciono Augello e Hysaj

Ufficializzato Gattuso, la Fiorentina si è messa già al lavoro per accontentare le richieste del tecnico in sede di mercato. Da capire quale sarà il futuro di Ribery: secondo La Nazione, la presenza di Ringhio rappresenta una chiave di lettura positiva anche nel possibile rinnovo del francese.

Potrebbero essere ceduti anche Dragowski e Biraghi, oltre a Pezzella e Milenkovic il cui addio è praticamente certo da tempo. Per la fascia sinistra è percorribile la pista che porta ad Augello della Sampdoria, mentre sulla destra prende corpo la candidatura di Hysaj, in scadenza con il Napoli. Per la mediana piace Sensi, che può lasciare l’Inter per una cifra non superiore ai quindici milioni di euro. L’idea dell’ex Sassuolo sarebbe nata proprio quando la Fiorentina ha cominciato a sondare la disponibilità di Gattuso.