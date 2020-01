Ligas: “C’è un fattore che non ha rimarcato nessuno dell’intervista di Pezzella. Alla Fiorentina serve un centrocampista che possa dare ordine e Badelj…”

Il giornalista Franco Ligas a Toscana Tv ha toccato vari temi di attualità viola: “Badelj? Se il tecnico non lo fa giocare, il calciatore sarà sempre in crisi. Alla Fiorentina serve un centrocampista che possa dare ordine alla squadra. Benassi è un calciatore che ricerca gli spazi, Castrovilli è un altro centrocampista che gioca molto per se stesso. Badelj non piace perché è lento ma darebbe tanta qualità. C’è una cosa che non ha rimarcato nessuno dell’intervista di Pezzella. Il capitano ha detto che la squadra usciva da una settimana di lavoro durissimo. Questo significa che la compagine viola era sulle gambe, adesso il nuovo tecnico sta provando a rimettere le cose a posto”.