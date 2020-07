Ligas: “I tifosi vogliono difendere ancora Commisso, eppure qualche scricchiolio lo si sente. Pradè è accusato di aver speso tanto e male…”

Il giornalista Franco Ligas tramite Facebook ha espresso un suo pensiero dopo la clamorosa sconfitta contro il Sassuolo: “La sconfitta con gli emiliani ha ammutolito i tifosi viola. Non è un silenzio assordante ma un momento di riflessione che riguarda i comportamenti della società intera, il direttore sportivo e l’allenatore. I tifosi vogliono difendere ancora Commisso, l’uomo che ha ridato loro quell’entusiasmo mortificato dai Della Valle, eppure qualche scricchiolio lo si sente. A rischiare di più, e tanto, sono Pradé e Iachini. Il DS è accusato di aver speso tanto e male, l’allenatore paga la mancanza di coraggio nei rapporti con i giocatori che, fatta qualche eccezione, non hanno reso al meglio del loro potenziale. Un’involuzione che ha colpito Chiesa, irriconoscibile e inquietante, ed anche Castrovilli non scherza”.

