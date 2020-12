Ligas: “Milenkovic deve concentrarsi di più se vuole regalare una sontuosa plusvalenza a Commisso. A gennaio quattro giocatori a Prandelli…”

Il giornalista Franco Ligas attraverso la propria pagina Facebook ha commentato così il pareggio viola contro il Sassuolo: “La Fiorentina ha l’ambizione, adesso solo accennata, di guarire. Un calcio quello espresso dal Sassuolo, che Firenze aveva conosciuto e apprezzato con il prima Montella e Sousa, poi ripudiato, anche dai media, a favore della verticalizzazione calcistica più spinta, l’anticamera del più misero contropiede. Ieri abbiamo intuito, più che visto, una squadra ingessata ma un minimo organizzata rispetto al più recente passato. La strada da percorrere è ancora lunga perché si deve reggere sull’intraprendenza del suo uomo più rappresentativo, cioè Ribery. Intorno a lui Castrovilli deve ritrovarsi e in fretta. Amrabat è più avanti di lui ma manca un regista e, dietro, Milenkovic deve ricordarsi che per cambiare maglia, e regalare una sontuosa plusvalenza a Commisso, deve concentrarsi. Anche ieri una sua incertezza è costata la rete di Traoré. A gennaio Prandelli dovrà acquistare quattro giocatori utili per risalire in classifica e puntare su un futuro meno tremebondo di quello disegnato ora”.

0 0 vote Article Rating