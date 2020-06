L’incredibile futuro di un ex giocatore della Fiorentina

Ve lo ricordate Joshua Perez? Si, l’americano classe 1998 arrivato 2016 nella primavera della Fiorentina. Dopo un ottima crescita nel campionato primavera, nel quale ha segnato 14 reti nella stagione 16/17, il giocatore si è perso tra il viola e l’amaranto del Livorno. Tornato in patria è transitato tra Los Angeles e il Phoenix Rising. Dopo aver finito l’avventura a Los Angeles, oggi, è stato ufficializzato il suo passaggio al CD Castellon, squadra di Castalia, città dell’Ohio. Una parabola discendente, dall’Italia agli Usa per Perez che, per un momento, aveva dimostrato di avere potenzialità.

