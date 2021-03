L’incredibile incidenza di Vlahovic nelle ultime reti della Fiorentina

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, Dusan Vlahovic messo la propria firma su 8 degli ultimi 12 gol realizzati dalla Fiorentina (senza contare le autoreti a favore) e ora, dopo due turni senza reti, aspetta solo di cogliere l’attimo per suonare il decimo squillo. Non ha mai raggiunto la doppia cifra di marcature e non intende aspettare ancora: l’ultima rete è stata contro lo Spezia e, soprattutto, c’è da scacciare il pericolo del terzo ko di fila, record negativo che nei tempi più recenti è legato all’epilogo dell’avventura di Vincenzo Montella, nel dicembre 2019. Per scacciare i cattivi pensieri c’è solo un risultato possibile, e i viola questa vittoria devono prendersela in ogni modo. Costi quel che costi.