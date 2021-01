L’inesorabile declino dei NY Cosmos di Commisso. A rischio la partecipazione alla NISA

Il sito Mlssoccer.com riporta un’articolo riguardante Rocco Commisso e il calcio, ma stavolta non stiamo parlando della Fiorentina, squadra da lui rilevata nell’estate del 2019, bensì dei New York Cosmos, la gloriosa società di calcio americana di proprietà del tycoon americano. Si legge che il club è nel corso di un inesorabile declino, imbrigliati tra le difficoltà delle serie minori statunitensi e una battaglia contro la MLS e non solo che non ha portato i frutti sperati, anzi.

A oggi i Cosmos fanno parte della NISA, National Independent Soccer Association, la terza serie nella cosiddetta “piramide calcistica” del soccer al pari della USL League One. Ma è notizia dei primi giorni di gennaio, ancora da confermare ufficialmente da parte del club del Bronx, che anche la partecipazione alla NISA (otto squadre) per il 2021 è in forte dubbio. La società del patron della Fiorentina Rocco Commisso sembra intenzionata a prendersi una pausa, evitando la partecipazione alla Spring Season per motivi legati alla pandemia di Covid. I giocatori, inoltre, sarebbero già stati informati di questa decisione.

Sul sito si legge dunque che il tentativo di salvataggio di Rocco Commisso e le intenzioni bellicose non hanno portato grandi sterzate nella curva discendente dei Cosmos, con lo stesso italo-americano che, preso dalla Fiorentina, ha via via tralasciato le questioni interne per dedicarsi alla complicata vita da presidente di Serie A. Il futuro del club americano dunque non promette niente di buono.