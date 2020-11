L’infermeria del Parma si svuota e Liverani sorride in vista della Fiorentina

Con Francisco Brunetta e Yordan Osorio tornati in gruppo e Vincent Laurini ormai pronto al rientro, restano solo tre i crociati fuori causa per la sfida di sabato sera alla Fiorentina. E come noto la rosa crociata quest’anno è molto lunga, così mister Liverani contro i viola potrà finalmente scegliere in ogni reparto. Come sottolinea TMW, la batteria di difensori centrali è finalmente al completo, restano le defezioni sull’out di destra ma sono colmabili con Iacoponi in caso di difesa a 4 e con Grassi, molto positivo, in caso di difesa a 3, sempre che non si voglia rischiare Laurini. A centrocampo invece la rosa è al completo e qualche rinuncia importante il mister dovrà farla, ma questo non potrà che fare bene alla mediana crociata: la concorrenza aumenterà il livello di tutti, che dovranno conquistarsi la maglia da titolare. In avanti il tecnico non potrà scegliere l’ariete su cui puntare, ma a questo ormai siamo abituati: le partite in cui Inglese e Cornelius sono stati disponibili insieme si contano forse sulle dita di una mano. Sabato toccherà all’attaccante di Lucera, rientrato benissimo a San Siro. Adesso il tecnico crociato avrà abbondanza quasi ovunque e potrà scegliere le caratteristiche migliori per l’undici iniziale, senza dimenticare che potrà cambiare a gara in corso, con elementi di assoluto valore, cosa che negli ultimi anni è mancata al Parma.