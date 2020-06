Pazzesco a San Siro: segnano Biraghi e Borja Valero, ma all’Inter non basta per battere il Sassuolo – Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 19.30 l’Inter scendeva in campo a San Siro contro il Sassuolo. I neroverdi si sono portati in vantaggio con Caputo, ma poi Lukaku ha pareggiato su rigore. Proprio nel finale di primo tempo l’ex Fiorentina Biraghi ha segnato il gol del 2-1. Nella ripresa l’Inter ha avuto varie chance per chiudere il match (Gagliardini ha preso una clamorosa traversa a porta vuota), ma a dieci minuti dalla fine Berardi ha siglato il 2-2 dal dischetto. Sembrava finita e invece no: Borja Valero all’86’ ha concretizzato l’assist su punizione di Candreva per il 3-2, ma non è bastato all’Inter per vincere. Pochi minuti dopo, infatti, Magnani ha pareggiato di nuovo per il definitivo, incredibile 3-3.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 66, Lazio 62, Inter 58, Atalanta 51, Roma 45, Napoli 42, Milan, Parma 39, Verona 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 33, Fiorentina, Torino 31, Udinese 28, Sampdoria 26, Lecce, Genoa 25, Spal 18, Brescia 17.