L’Inter monitora Castrovilli ma Commisso continua ad avere ben altre idee

In vista del mercato estivo, l’Inter continua a monitorare Gaetano Castrovilli tra le varie opzioni (insieme a Vidal e a Tolisso) per il centrocampo e il club di Zhang vede nel numero otto della Fiorentina l’identikit perfetto per il futuro modulo di Conte. Inutile sottolineare come Commisso non stia pensando assolutamente di cedere il proprio gioiello che sarà il faro dei viola anche nella prossima stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.