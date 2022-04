L’Inter vince il derby con il Milan e aspetta la vincente di Juventus-Fiorentina in finale di Coppa italia

In attesa della trepidante sfida tra Juventus e Fiorentina in programma domani sera allo Stadium, si è appena conclusa la prima delle due semifinali di Coppa Italia. Dopo lo 0 a 0 dell’andata, il derby milanese tra Inter e Milan se lo aggiudica la squadra di Simone Inzaghi che vince per 3 a 0 e vola così in finale aspettando di sapere quale sarà il suo avversario nell’epilogo finale della competizione nazionale.

Le reti nerazzurre le sigla entrambe Lautaro Martinez nel primo tempo: il primo gol con una bella girata al volo su cross di Darmian; il secondo con uno scavetto che supera Maignan in uscita. Nella ripresa da segnalare la rete annullata al Milan al 66′. Il Var ravvisa una posizione di fuorigioco di Kalulu sulla conclusione mancina di Bennacer che aveva battuto Handanovic. All’82’ infine ci pensa il subentrato Gosens a mettere il punto esclamativo sul match e a siglare il definivo 3 a 0 su assist vincente di Brozovic.