L’intoccabile con un futuro da capitano e una maglia numero DIECI addosso. E 40 milioni di euro non hanno scosso la Fiorentina

Gaetano Castrovilli e un futuro che possiamo definire già scritto con la Fiorentina. Il vero intoccabile di questa rosa è proprio lui e le parole espresse recentemente dal presidente, Rocco Commisso, non hanno fatto che rafforzare questa sua posizione. La maglia numero dieci addosso e anche la possibilità di avere la fascia di capitano, questo è ciò che si staglia all’orizzonte per questo ragazzo che si è fatto strada dal nulla, con umiltà e facendo anche molta gavetta in Serie B.

Il Corriere dello Sport-Stadio poi ricorda come il club viola quest’inverno non sia stato minimamente scalfito dai 40 milioni di euro, bonus compresi, offerti dal Napoli per il suo cartellino. Non c’è stata la minima trattativa tra le parti perché la chiusura è stata immediata da parte di Commisso e i suoi. Juventus e Inter vorrebbero provare ad aprire un discorso, ma la strada è ormai tracciata e da lì non si torna indietro.