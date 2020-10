L’intreccio di mercato che potrebbe coinvolgere anche… Vlahovic

Dusan Vlahovic potrebbe entrare nell’intreccio di mercato che vede coinvolte anche Torino e Parma. Il club granata, infatti avrebbe presentato un’offerta da 13 milioni di euro ai ducali per Roberto Inglese, il primo obiettivo di Marco Giampaolo per rinforzare l’attacco.

Se il Parma dovesse accettare la proposta, potrebbe subito bussare alla porta della Fiorentina per il prestito dell’attaccante serbo. Il club viola, come si legge su TMW, non ha alcuna intenzione di cedere Vlahovic a titolo definitivo ma nelle ultime ore di mercato potrebbe aprire a un prestito secco.