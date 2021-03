L’investimento che la Fiorentina non ha voluto fare diventerà un’occasione persa per sempre: De Paul verso una big europea

Rodrigo De Paul è stato il grande obiettivo della Fiorentina durante il primo mercato estivo della gestione Commisso. Il suo nome è tornato di moda anche la scorsa estate, ma più il tempo passava più l’ipotesi di un suo arrivo a Firenze diventava remota. Oggi, a pochi mesi dalla fine della stagione, possiamo dire che la società viola è totalmente fuori dai giochi per la corsa al talento argentino.

Come riporta tuttomercatoweb, infatti, su De Paul ci sono ormai tutti più importanti club d’Europa. Dalla Juventus all’Inter, passando per Liverpool, Manchester City e Psg. La cifra pretesa dall’Udinese è di 30 milioni di euro, sicuramente meno di quanto venne chiesto a suo tempo alla Fiorentina. Il prezzo è sceso ma è salita la concorrenza dunque, e se consideriamo la volontà mai celata del giocatore di partecipare alla Champions Pradè può depennarlo dal proprio taccuino. A decidere dove andare sarà De Paul, ma la Fiorentina non è più tra le opzioni. O forse non lo è mai stata.