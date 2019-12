L’IPOTESI CAMPI BISENZIO RIPRENDE CORPO. IL SOPRALLUOGO DI BARONE E GLI APPROFONDIMENTI. MA ANCHE LE PERPLESSITA’ DELLA FIORENTINA

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, aspetta di conoscere la valutazione fatta dai periti sul costo dell’area Mercafir che il Comune di Firenze ha intenzione di vendere. Nel frattempo tutti attendiamo di avere anche una risposta ufficiale e definitiva da parte del soprintendente Andrea Pessina sul Franchi e sul fatto che non possa essere praticamente toccato.

Mentre tutto questo succede, per il nuovo stadio della squadra viola riprende corpo l’ipotesi Campi Bisenzio. Pochi giorni fa c’era stato un nuovo sopralluogo dei terreni in vendita, fatto dal direttore generale, Joe Barone. E’ stata un’occasione per approfondire vari aspetti: fattibilità, costi e tempi di costruzione di un eventuale nuovo impianto nei 38 ettari di proprietà del gruppo “Centronord” della famiglia Casini.

Questa è stata un’ipotesi mai accantonata definitivamente, anche se c’erano molte perplessità sulla mancanza di alcune infrastrutture necessarie per garantire i collegamenti con la zona. La Fiorentina si tiene comunque una porta aperta verso l’ipotesi periferica.