L’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana Marcello Lippi a Sport Mediaset ha parlato così del calcio nostrano: “Mi piace l’Italia di Mancini, sono davvero fiducioso per gli Europei. E poi, convocando giocatori come Castrovilli, Barella, Tonali o altri ancor prima che debuttassero nei club è come se avesse mandato un messaggio: fate giocare i giovani. Sta facendo un lavoro splendido”.