Balla ancora un milione per sancire il passaggio di Pol Lirola dalla Fiorentina all’Olympique Marsiglia. Concetto che viene ribadito stamani da Tuttosport. Ma il problema più grande tra queste due società potrebbe essere la modalità di pagamento del cartellino dello spagnolo.

Per la sua sostituzione, i viola hanno in cima alla lista un nome preciso, quello di Zappacosta dal Chelsea anche se non è da accantonare Munoz del Genk.