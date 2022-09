L’Italia femminile vola al Mondiale in Oceania. Nella sfida decisiva ci mette lo zampino un’ex Fiorentina

L’Italia femminile ce l’ha fatta: andrà ai Mondiali in Australia e Nuova Zelanda nel 2023. Si è giocata ieri la sfida decisiva delle qualificazioni, contro la Romania, e le ragazze di Bertolini l’hanno vinta per 2-0. Per la prima volta nella storia della Nazionale femminile, quest’ultima va ai Mondiali per la seconda volta consecutiva, dopo quelli di Francia 2019.

All’Italia, per togliere ogni dubbio, serviva una vittoria: in contemporanea, la Svizzera ha umiliato la Moldavia con un sontuoso 15-0, ma alle elvetiche non è bastato, dato che hanno due punti in meno delle Azzurre. A decidere la sfida, sono state le reti dell’ex Fiorentina Valentina Giacinti e di Lisa Boattin.