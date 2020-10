Llorente stava davvero per lasciare Napoli, ma non in direzione Firenze. Ecco quale squadra aveva scelto il centravanti spagnolo

Forse non è mai stato un obiettivo primario, ma è molto probabile che nella testa di Pradè almeno una volta sia balenato il nome di Fernando Llorente. Il giocatore, più volte accostato alla Fiorentina durante lo scorso mercato, alla fine è rimasto a Napoli ma le possibilità di lasciare la Campania c’erano state. La strada, però, non portava a Firenze bensì a Benevento, come racconta a Radio CRC il direttore sportivo giallorosso Pasquale Foggia: “Abbiamo portato avanti la trattativa per Llorente, però per problemi di compilazione delle liste non abbiamo potuto chiuderla. Nonostante ciò siamo contenti del nostro operato. Il nostro scudetto sarà la salvezza”. Insomma, solo un problema burocratico ha impedito di ingaggiare Llorente a dimostrazione che il giocatore, qualora avesse lasciato Napoli, lo avrebbe fatto solo per il Benevento. E non, come si era vociferato, per vestire la maglia della Fiorentina.

