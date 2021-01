Lo Faso rescinde col Lecce. Di nuovo addio a Corvino che lo portò a Firenze

Simone Lo Faso, attaccante che ha indossato anche la maglia della Fiorentina in passato, ha rescisso dal Lecce, squadra dove ha ritrovato proprio il ds Corvino che lo aveva preso alla Fiorentina nell’estate del 2017. In viola l’attaccante palermitano non lasciò alcun segno, anche a causa di un brutto infortunio che lo costrinse ai box. Quest’anno l’avventura coi salentini, ma anche lì ha giocato pochissimo, una sola partita in questo scorcio di campionato. Così inevitabile il comunicato della società: “L’U.S. Lecce comunica di aver effettuato la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, in scadenza il 30 giugno 2021, con il calciatore Simone Lo Faso”.

