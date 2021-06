Lo sbarco imminente di Sarri alla Lazio può sottrarre alla Fiorentina l’idea Hysaj

Piace a Gattuso ma piace soprattutto a Maurizio Sarri: la possibilità di arrivare a Hysaj è golosa per diversi club, dato che il suo contratto con il Napoli scadrà il prossimo 30 giugno. Sul fronte viola l’orientamento sembra più quello di riabilitare Lirola ma l’albanese resta comunque una bella occasione. Come lo diventerà verosimilmente per la Lazio, che dovrebbe accogliere Sarri come nuovo tecnico, mentore di Hysaj sia a Empoli che a Napoli: alla Fiorentina comunque un terzino almeno continuerà a servire e il classe ’94 si è disimpegnato spesso su entrambe le fasce.