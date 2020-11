Lo scontro con la mediana che poteva essere della Fiorentina, anche se Tonali è ancora comprimario

L’anno scorso, prima di andare su Pulgar, la Fiorentina era fermamente convinta di affidare il suo centrocampo a Ismail Bennacer, reduce da una grande Coppa d’Africa, di cui fu eletto anche miglior giocatore. L’Empoli chiedeva circa 12 milioni e la società viola arrivò anche molto vicina ad un accordo, salvo che poi la preferenza del calciatore andò in direzione del Milan. E dopo un primo anno a corrente alterna, in questa stagione Bennacer è diventato padrone del centrocampo rossonero.

Una situazione analoga a quella vissuta da Sandro Tonali, inseguito ancora più a lungo vista la permanenza a Brescia fino a questa estate: Cellino ha sempre detto “no” alle offerte della Fiorentina, preferendo invece concludere l’affare con il Milan. Circa 35 milioni, pagati su più rate, non distanti (anzi, forse anche meno) da quelli offerti da Pradè ma anche lì il tifo rossonero del ragazzo ha fatto la differenza. Domani a San Siro la Fiorentina si scontrerà proprio contro quella che sarebbe potuta essere, almeno in parte, la sua mediana, nonostante un Tonali che fin qui ha giocato solo alcuni spezzoni e che dovrebbe infatti lasciare spazio a Kessie. La speranza quindi è quella di non assister ad un confronto pieno di rimpianti.