Lo slittamento dell’Europeo può favorire Castrovilli: una stagione in più per conquistare Mancini

Come sappiamo l’Europeo in programma per questa estate è stato rimandato al 2021 causa coronavirus. Sicuramente non una bella notizia in generale, anche se forse l’Italia può trarne vantaggio. Prima di tutto perché alcuni giovani come ad esempio Barella o Sensi possono crescere ancora di più. Seconda di poi perché tornerà Nicolò Zaniolo, che invece non ci sarebbe stato qualora fosse rimasto tutto normale. Ma lo slittamento dell’Europeo può essere una buona notizia anche per Gaetano Castrovilli. Il giocatore della Fiorentina è esploso fin dall’inizio di questo campionato, ma le grandi doti e l’attenzione dei top club attirata su di sé forse sarebbero potute non bastare per convincere Mancini. In questo modo, invece, Castrovilli avrà un ulteriore anno per inanellare presenze e per fare esperienza. Ovviamente sempre con la maglia viola in una stagione, la prossima, che potrebbe essere già quella della consacrazione. Lo sperano i tifosi della Fiorentina per vederlo brillare sul prato del Franchi, e lo spera lo stesso Castrovilli. Per raggiungere già così pesto il sogno di ogni bambino: vestire la maglia azzurra.