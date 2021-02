Lo Spezia fa l’impresa contro il Milan capolista e scavalca in classifica la Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo di Serie A del sabato sera lo Spezia vince rifila un sonoro 2-0 al Milan capolista in classifica che perde per la prima volta in trasferta in questo campionato. Dopo un buon primo tempo i padroni di casa vanno in vantaggio nella ripresa prima al ’56 con Maggiore grazie ad una grande occasione corale. Al 67′ c’è il raddoppio dei liguri con un sinistro diretto al secondo palo di Bastoni. I rossoneri non trovano mai la via del gol per tutta la partita e i liguri conquistano così una grandissima vittoria. Da evidenziare la grande prova di sostanza degli ex viola Saponara e Agudelo, quest’ultimo autore di grandissime giocate e protagonista dell’azione del primo gol. Il Milan di Pioli resta primo a quota 49 con a ridosso l’Inter a 47 punti e impegnato domani contro la Lazio. Con questo risultato invece lo Spezia supera la Fiorentina e va a quota 24. Va ricordato che la prossima settimana la squadra di Italiano sarà ospite dei viola allo stadio ‘Franchi’.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 49, Inter 47, Juventus 42, Napoli, Roma, Lazio 40, Atalanta 37, Sassuolo 31, Verona 30, Sampdoria 27, Genoa 25, Udinese, Benevento, Bologna, Spezia 24, Fiorentina 22, Torino 17, Cagliari 15, Parma 13, Crotone 12.