Lo Spezia sorprende il Torino e lo lascia a distanza di sicurezza dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria di misura per lo Spezia nel primo anticipo del sabato, in casa contro il Torino: gli uomini di Thiago Motta hanno riscattato la sconfitta con la Fiorentina superando per 1-0 i granata, grazie ad una rete di Sala ad inizio ripresa. Un successo che toglie i liguri dalla zona retrocessione e lascia invece il Toro a distanza dalla squadra viola.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli, Milan 31, Inter 24, Roma, Atalanta 19, Lazio, Fiorentina 18, Empoli 16, Verona, Juventus, Bologna 15, Sassuolo, Torino 14, Udinese, Spezia 11, Sampdoria, Venezia, Genoa 9, Salernitana 7, Cagliari 6.