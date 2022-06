L’occhio attento di Burdisso in Sudamerica. I nomi sul taccuino della Fiorentina e quelli che potrebbero presto aggiungersi

Tempo di pensare al presente e al futuro per la Fiorentina, che con il direttore tecnico Nicolas Burdisso mantiene un occhio vigile sul Sudamerica. Sfumato Agustin Alvarez, la dirigenza viola continua a monitorare tanti prospetti interessanti in vari reparti. Argentina e Brasile i paesi in cui si registrano i maggiori sondaggi a tinte viola. Al Boca Juniors sta muovendo i primi passi con i professionisti Valentin Barco, terzino sinistro di grande avvenire, classe 2004. Barco è un calciatore offensivo, elastico e veloce, in possesso di ottima tecnica. Tra le fila degli Xeneizes particolarmente interessanti anche un altro terzino sinistro, Sandez, 2001. Da monitorare con attenzione anche Zeballos, ala classe 2002 di grande talento, e la punta Vasquez, già seguita dalla Fiorentina.

Fari accesi anche sul Velez, club in cui militano il terzino Ortega e il centrocampista Perrone, 2003 che sta bruciando le tappe. E’ su Luca Orellano però che si rilevano le maggiori attenzioni gigliate. Ala di piede sinistro, di grande qualità e personalità, Orellano potrebbe integrarsi molto bene nel 4-3-3 di Italiano, ma anche su entrambe le corsie esterne nel 4-2-3-1.

Anche Farias del Colon rientra negli elementi offensivi che piacciono a Burdisso. Seconda punta, trequartista, ala, il giovane talento classe 2002 è in ascesa e la sua valutazione sta lievitando in modo considerevole. Più difensivi Galarza e Vera dell’Argentinos Juniors. I due centrocampisti si stanno ritagliando un ruolo importante in squadra. Vera è nei radar viola da tempo. Il classe 2000 è un calciatore con grandi margini di crescita, tornato su ottimi livelli dopo che la sua evoluzione si era un po’ fermata.

Attenzione però anche al Brasile. Il terzino sinistro Lucas Piton viaggia forte sulla fascia e continua a piacere alla Fiorentina. Ottimo piede, sfrontato in impostazione, la sua valutazione di 5 milioni di euro potrebbe presto alzarsi. Attenzione anche al centrale Ortiz del Bragantino, che ha già un costo considerevole, essendo un difensore di tecnica e fisicità.