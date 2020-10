L’oggetto del desiderio della Fiorentina che può fare un dispetto a Iachini

Nelle ultime sessioni di mercato il nome di Rodrigo De Paul è stato accostato più e più volte alla Fiorentina. E’ successo anche qualche settimana fa, così come era successo nell’estate del 2019. Ma anche questa stagione si presenterà al Franchi con addosso la maglia dell’Udinese. Che per l’ennesima volta ha resistito alle offerte arrivate sulle proprie scrivanie, sempre inferiori alla richiesta di 40 milioni di euro.

L’argentino è il vero trascinatore della banda di Gotti, che in questo mercato si è rinforzata anche a livello qualitativo con gli arrivi di Pereyra e Deulofeou. E ha accettato senza particolari problemi di restare all’Udinese, a differenza di Chiesa che ha fatto le barricare per andarsene dalla Fiorentina. Proprio De Paul sarebbe potuto essere il sostituto del classe ’97, anche se i due hanno caratteristiche diverse. Ma alla fine non se n’è fatto di niente e adesso l’argentino, titolare dell’Albiceleste, potrebbe fare un dispetto a Iachini nella partita cruciale per il futuro del tecnico viola.