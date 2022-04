L’ora di Amrabat

Con Castrovilli infortunato gravemente e Bonaventura out da 40 giorni, la sfida con la Juve ha tolto per qualche partita anche Torreira. Assenza pesante che verrà coperta da Sofyan Amrabat, uno degli acquisti più cari della storia della Fiorentina con i 20 milioni versati al Verona per portarlo a Firenze. Dopo mesi difficili il marocchino ha iniziato a trovare il suo spazio come vice Torreira ufficiale, o giocatore importante a partita in corso per dare solidità in mezzo.

A La Spezia, dopo l’errore per il momentaneo pareggio di Agudelo, segnò il primo gol in viola proprio al novantesimo con un tiro da tre punti a tutti gli effetti. Anche a Napoli un paio di settimane fa, schierato al posto dell’uruguaiano, ha disputato una partita solida, positiva, intelligente. Domani a Salerno tocca di nuovo a lui in una posizione a metà fra il regista ed il primo “pressatore” di gioco altrui. Provando a dare filtro in mezzo senza perdere troppo dal punto di vista del palleggio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.