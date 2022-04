L’ora di Cabral: Le gerarchie cambiate e quella voglia di prendersi la 9

Il 9 di adesso come quello che fu. Domani contro la Juventus Cabral proverà a seguire le orme del suo eccellente predecessore. Il 22 dicembre del 2020 un Vlahovic allora vestito di viola segnò a Torino con un tocco preciso, dopo una volata nel cuore della difesa bianconera, portando la Fiorentina in vantaggio. Finì 3-0 per la squadra allenata al tempo da Prandelli.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, per superare il turno, e regalarsi la finale di Coppa Italia, domani basterebbe anche una vittoria meno rotonda. Di sicuro i viola dovranno segnare. E dopo un inizio difficile per il brasiliano, superato nelle gerarchie dalle giocate e soprattutto dai gol di Piatek, adesso il vento è cambiato. Il titolare dell’attacco viola è diventato lui.