L’osservato speciale della Fiorentina in Europa League

Dopo l’anticipazione, la conferma. Su A Bola si legge di come un osservatore della Fiorentina si sia presentato allo stadio José Alvalade di Lisbona per seguire dal vivo la prova del centrocampista dello Sporting, Wendel. I biancoverdi erano impegnati ieri in un match valido per i sedicesimi di andata di Europa League contro i turchi del Başakşehir (gara vinta per 3-1). Wendel è un giocatore che ha 22 anni e che potrebbe essere convocato dalla nazionale olimpica brasiliana per le Olimpiadi di Tokyo che ci saranno questa estate.

Oltre al club viola presente anche un emissario del Nizza, un altro club che segue il ragazzo da vicino. Per la cronaca è stato schierato da titolare ed è rimasto in campo per l’intera gara.