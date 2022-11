Lotito e tutti gli altri presidenti di Serie A chiedono il rinvio dei versamenti Irpef: Commisso è l’unico ad opporsi

Nella giornata di giovedì scorso in Senato, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, anche senatore di Forza Italia e vicepresidente della commissione Bilancio, era piuttosto agitato come rivelato da Il Fatto Quotidiano. Perciò ha preso da parte il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida e il presidente del Senato La Russa per discutere di eventuali soluzioni per evitare il default del calcio italiano entro fine anno.

Il 16 dicembre, infatti, i presidenti di Serie A dovranno pagare una cartella esattoriale da almeno 500 milioni, tra versamenti Irpef e contributi sospesi per il Covid. Una spesa che metterebbe in difficoltà almeno la metà delle squadre del campionato, tra le quali due rischiano addirittura punti di penalizzazione. Per questo, i presidenti di 19 club su 20 – esclusa la Fiorentina di Rocco Commisso – chiedono di rimandare la data di scadenza e Lotito se n’è fatto portavoce.

Successivamente il presidente del Senato avrebbe rassicurato il patron biancoceleste: “Mi attivo io“.