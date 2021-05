Lotito: “Vivo questo compleanno con amarezza per quanto successo ieri a Firenze”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito compie oggi 64 anni, e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Lazio Style Channel a proposito della gara persa ieri dalla sua squadra contro la Fiorentina. “Vivo questo compleanno con amarezza per quanto successo ieri a Firenze contro la Fiorentina ma con fiducia. In questo momento c’è bisogno di programmare la propria vita, anche con una prospettiva diversa, visto quello che sta accadendo nel mondo. Sono passati 17 anni da quando ho preso la Lazio, sembra una vita. Festeggiare un compleanno significa rendersi conto che il tempo passa ma avere anche fiducia nel futuro, sia sul punto di vista della salute e cominciare a programmare gli obiettivi personali. Gli obiettivi bisogna centrarli, mi auguro anzitutto che mi assista la salute e che si possano creare le condizioni per festeggiare insieme i successivi compleanni. Mi auguro infine che mio figlio Enrico continui nel mio cammino nel rappresentare i colori biancocelesti”.