Lucchesi: “Italiano è un’ottima scelta per la Fiorentina. Firenze merita di stare in alto”

Questo pomeriggio Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo con un passato in Fiorentina tra il 2002 e il 2005, è intervenuto a Radio Sportiva per commentare i tanti stravolgimenti sulle panchine delle squadre di Serie A. Queste le sue parole in merito alla club di Rocco Commisso: “La Fiorentina prendendo Italiano ha preso un grande allenatore, mi auguro che questo possa essere l’anno della sua consacrazione sia per lui che per la società viola. I viola dopo gli ultimi mesi hanno bisogno di trovare tranquillità ed equilibrio, ma soprattutto una degna dimensione che sia paragonabile alla storia della squadra e della città. I soldi non bastano per ottenere i risultati? E’ così, non c’è alcun dubbio. Purtroppo i soldi non bastano, serve anche sbagliare il meno possibile. La Fiorentina per tutta una serie di motivi negli ultimi anni ha sbagliato troppo, anche se in molti casi non è stata molto fortunata. Resta il fatto che gli investimenti, Nico Gonzalez su tutti, cominciano ad esserci, adesso speriamo che questo sia l’anno giusto. Firenze ha bisogno di stare in una posizione di classifica diversa da quelle degli ultimi anni”.