Lucchesi: “Petrachi con Pradè? No, sono due numeri uno e uno esclude l’altro”

L’ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi a Radio Sportiva ha parlato anche dell’ipotesi di affiancare il Direttore Sportivo della Roma Petrachi all’attuale dirigente gigliato Daniele Pradè: “Petrachi alla Fiorentina insieme a Pradè? No non penso. Sono due ottimi professionisti ma sono due numeri uno. Non ce li vedo insieme, uno esclude l’altro. Daniele ha ricevuto una conferma a Firenze anche se Commisso è stato un po’ sibillino”.

