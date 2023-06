Lucchesi verso la Serie C: il difensore viola pronto alla prima esperienza da professionista. Alla Fiorentina vanno alcuni giovani in cambio?

La Fiorentina ha dato il via libera per il trasferimento in prestito di Lorenzo Lucchesi, difensore centrale classe 2003, al Pescara, formazione che milita in Serie C, secondo quanto riportato da Il Centro. Dopo l’ultima, ottima, stagione con la Primavera di Alberto Aquilani, Lucchesi non avrebbero comunque più potuto scendere in campo con la compagine giovanile della Viola.

Anche il procuratore del ragazzo ha raggiunto un’intesa di massima con il ds biancazzurro Delli Carri. Secondo Il Messaggero, inoltre, per il prestito di Lucchesi alla Fiorentina arriveranno in cambio alcuni baby del vivaio del Pescara.