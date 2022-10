L’Udinese di Sottil subisce la rimonta in casa dal Monza e viene eliminata dalla Coppa Italia

Nella gara di questa sera valevole per l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia l’Udinese allenata dall’ex giocatore della Fiorentina Andrea Sottil è stata eliminata tra le mura amiche dal Monza. I brianzoli sono andati in vantaggio nel finale di primo tempo con Valoti, mentre nella ripresa i friulani hanno pareggiato prima e poi raddoppiato con la doppietta di Perez. Ma al 70′ in due i minuti gli ospiti si sono riportati in parità con Molina per poi segnare il gol vittoria con Petagna che è costato ai bianconeri il passaggio del turno.

Nelle altre gare di Coppa Italia di oggi ricordiamo che lo Spezia ha battuto per 3-1 il Brescia e il Parma ha vinto 1-0 contro il Bari.