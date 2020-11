L’Udinese si scatena e annichilisce la Lazio sorpassando momentaneamente la Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena conclusa la gara delle 12:30 di oggi tra Lazio e Udinese, con la squadra di Gotti che espugna l”Olimpico’ per 3-1. Gli ospiti segnano al 18′ con Arslan e al 48′ con Pussetto, per poi calare il tris al 71′ con Forestieri. A poco serve ai biancocelesti il rigore concesso al 74′ e finalizzato da Immobile. Con questo risultato la squadra di Inzaghi resta a meno 4 dalla zona Champions League, mentre l’Udinese scavalca attualmente di due lunghezze la Fiorentina andando a quota 10, con i viola che andranno in scena tra poco sul campo del Milan.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 20, Inter, Sassuolo 18, Roma, Juventus 17, Verona 15, Napoli, Lazio, Atalanta 14, Sampdoria, Cagliari, Udinese, Benevento 10, Spezia, Bologna 9, Fiorentina 8, Parma 6, Genoa, Torino 5, Crotone 2.