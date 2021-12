L’Udinese tiene testa al Milan di Pioli fino al 92′, poi i rossoneri strappano un punto grazie al solito Ibrahimovic Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo del sabato sera della 17° giornata di Serie A l’Udinese pareggia in casa contro il Milan capolista per 1-1. I friulani, con in panchina il tecnico ad interim Gabriele Cioffi dopo l’esonero nei giorni scorsi dell’allenatore Luca Gotti, vanno in vantaggio con Beto, che al 17′ si invola verso la porta difesa da Maignan e dopo una prima respinta del portiere spedisce di potenza il pallone sotto la traversa per il gol dei padroni di casa.

Il Milan ha alcune occasioni per pareggiare sia nel primo tempo che nella ripresa ma non tira mai in porta. Il gol arriva soltanto al 92′ con Ibrahimovic che segna con una girata di prima in area.

Con questo risultato l’Udinese fa un passettino in classifica a quota 17, mentre i rossoneri di Stefano Pioli salgono a 39 con però Inter e Napoli a ridosso e impegnate entrambe domani rispettivamente contro Cagliari e Empoli.

L’attuale classifica di Serie A: Milan 39, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Fiorentina 30, Juventus 28, Roma, Lazio 25, Bologna 24, Verona, Empoli 23, Sassuolo 20, Torino 19, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia 12, Genoa, Cagliari 10, Salernitana 8.