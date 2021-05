Luigi Dell’Olio a FN: “La Fiorentina potrebbe investire 30 milioni sul prossimo mercato. Prendere Hysaj vorrebbe avere il secondo stipendio più costoso in rosa”

Con il giornalista di Forbes Luigi Dell’Olio abbiamo voluto parlare in esclusiva dei possibili investimenti economici che la Fiorentina potrà fare nella prossima sessione di calciomercato:

Sig. Dell’Olio, come potrà organizzare la Fiorentina il prossimo mercato tra le possibili cessioni e i successivi ricavi? “Tutto dipenderà dalla volontà di Commisso. La questione plusvalenze, non essendoci il Ffp finanziario, non si pone più. Se la Fiorentina riesce a vendere almeno tre tra Lirola, Kouamè, Sottil e Lafont può incassare 25-28 milioni e non di più, dato che i prezzi dei cartellini sono crollati. Oltre a reinvestire questa cifra e a versare 8 milioni di euro per il bonus di M.Quarta e il riscatto di Igor, guardando a quanto fatto finora da Commisso e alla scelta di un allenatore come Gattuso, penso investirà una 30ina di milioni puntando su un paio di acquisti e un paio tra prestiti e fine contratto.

E in quanto agli acquisti più probabili?

“Sicuramente a Gattuso serve un esterno destro basso che sia bravo a difendere più che ad attaccare. Il preferito è Hysaj, ma con il Napoli ha rotto perché chiedeva 2,5 milioni netti a stagione, che alla Fiorentina vorrebbe dire il secondo stipendio più costoso della rosa. Poi un esterno destro alto, un esterno sinistro alto pronto a scambiarsi la posizione con Ribery, che verosimilmente partirà dal centro non avendo l’età per coprire l’intera fascia; un’alternativa d’esperienza a Vlahovic. Tutti gli altri arrivi dipenderanno da chi andrà via.

La sensazione è che arriveranno soprattutto calciatori giovani, con ingaggi bassi e costo complessivo del cartellino legato alle performance ottenute negli anni in Viola”.