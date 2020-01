Lukaku-Lautaro e l’Inter passa anche a Napoli. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

L’Inter inizia alla grande il suo 2020 battendo il Napoli al San Paolo per 3-1. Nel primo tempo i nerazzurri si portano sul 2-0 grazie alla doppietta di Lukaku, che prima si fa tutto il campo con il pallone al piede e trafigge Meret e poi è fortunato in occasione del secondo gol. Grave l’errore del numero uno azzurro, che si fa passare il pallone sotto le gambe. Prima della fine della prima frazione Milik accorcia le distanze per i padroni di casa, ma nella ripresa Lautaro sfrutta un errore di Manolas per chiudere la partita. Tre punti pesanti per l’Inter, che si riporta a pari punti con la Juventus in cima alla classifica.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus, Inter 45, Lazio 39, Roma 35, Atalanta 34, Cagliari 29, Parma 25, Napoli, Torino 24, Bologna 23, Verona, Milan 22, Udinese 21, Sassuolo 19, Fiorentina 18, Sampdoria 16, Lecce 15, Brescia, Genoa 14, Spal 12.