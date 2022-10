Lukaku prova a convincere Inzaghi, ma la sua convocazione per la Fiorentina non è ancora certa: il punto

Assente da ormai diverse settimane, l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku è prossimo al rientro. Il belga in mattinata ha svolto lavoro personalizzato, ma domani lavorerà con la squadra. E a quel punto verrà deciso se convocarlo o meno per Firenze. E’ questo quanto risulta da Sky Sport che afferma come Inzaghi stia preferendo un rientro graduale del suo centravanti.

L’ottimismo comunque è alto e il bomber nerazzurro sta lavorando duramente per poter rientrare il prima possibile. Se contro la Fiorentina il numero 90 sarà tra i convocati, partirà ad ogni modo dalla panchina.