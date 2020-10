L’ultima volta a Cesena si chiuse in gloria anche per… El Hamdaoui

Manca ormai da quasi 6 anni a Cesena la Fiorentina: allora giocò però contro la formazione romagnola, oggi invece il “Manuzzi” sarà teatro casalingo per lo Spezia, altra formazione bianconera che è in attesa del completamento dei lavori sul proprio di teatro. Nel dicembre del 2014 la squadra di Montella vinse per 4-1, grazie anche al gol in apertura di Borja Valero, unico superstite di quella spedizione. Nella ripresa poi Gonzalo e Savic misero al sicuro il risultato, vanificando un autogol dello stesso Savic con complicità di Neto, e nel finale ci fu gloria anche per Mounir El Hamdaoui che spinse dentro un pallone da pochi passi, a tempo scaduto. Fu un pomeriggio di festa, che anche la Fiorentina di oggi spera di vivere.

